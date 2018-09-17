59 ضحية لـ «ملك العواصف» بالفلبين.. و13 لـ «فلورنس» في كارولاينا

المصدر: عواصم - وكالات

وصل الإعصار مانغخوت العنيف إلى الصين، مساء أمس، بعد أن أوقع أكثر من 200 جريح في هونغ كونغ، و59 قتيلاً على الأقل في شمال الفلبين.

وأعلنت السلطات في مقاطعة غوانغدونغ الصينية إجلاء 2.37 مليون شخص، وأمرت عشرات آلاف سفن الصيد بالعودة سريعاً إلى المرافئ قبل وصوله، وأطلقت وسائل الإعلام الصينية على هذا الإعصار اسم «ملك العواصف».

وأوقع الإعصار الذي يُعتبر الأعنف في العالم منذ بداية العام، أضراراً في هونغ كونغ ، قبل بلوغه البر الصيني.

من جانب آخر، تراجعت شدة العاصفة فلورنس التي أسفرت عن سقوط 13 قتيلاً على الأقل على الساحل الأميركي الأطلسي، لتتحول إلى منخفض استوائي، لكن السلطات حذرت من أن التداعيات التي خلفتها خصوصاً الفيضانات الكبيرة، لم تنته.

وذكرت وسائل الإعلام الأميركية، أن الحصيلة الموقتة لضحايا العاصفة فلورنس بلغت 10 قتلى في كارولاينا الشمالية، وثلاثة في كارولاينا الجنوبية، وتسببت الرياح والأمطار الغزيرة في أضرار جسيمة.