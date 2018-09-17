حفتر يتهم قطر بإثارة الفتنة بين ليبيا والجزائر

المصدر: بنغازي ــ وكالات

اتهم القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قطر بالوقوف وراء مخطط إثارة الفتنة بين ليبيا والجزائر، بعد تحريف تصريحات صحافية له أخيراً، أثارت جدلاً واسعاً في الجزائر.

ونقل مسؤول الإعلام في مكتب خليفة حفتر، خليفة العبيدي، عن قائد الجيش قوله، إنه «لا صحة لما أشيع عن تهديده الجزائر بنقل الحرب الليبية إلى أراضيها، وأن علاقة ليبيا بدول جوارها، ومن بينها الشقيقة الجزائر، رفيعة المستوى». وقال العبيدي في تصريحات صحافية إن «قنوات الجزيرة القطرية، و(النبأ) التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، التي تبث من تركيا، تحاول دس السم في العسل، من خلال تشويهها حديث حفتر المتلفز في ما يتعلق بالجزائر، وذلك خلال لقائه بأعيان ومشايخ وحكماء ليبيا».

ولفت العبيدي إلى أن حفتر أوضح أن قوات الجيش الليبي لاحظت دخول مجموعات مسلحة إلى الأراضي الليبية عبر الحدود مع الجزائر، من دون أن تتم معرفة هويتها أو تبعيتها.

وتابع أن حفتر أوفد أحد مساعديه إلى الجزائر بقصد الاستفسار عن ماهية هذه المجموعات المسلحة، وإن كانت تابعة لحرس الحدود الجزائري، أم أنها مجموعات إرهابية، مشيراً إلى أن الجانب الجزائري تفهم الأمر، وتعهد بمعالجة هذه المسألة.