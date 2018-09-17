عريقات لأميركا وإسرائيل: «سنلتقي جميعاً في جهنم»

المصدر: بيت لحم - معا

هدّد أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إسرائيل وحليفتها أميركا قائلاً: «حين ينهار كل شيء ستدفعون الثمن ونلتقي جميعاً في جهنم». ووجّه عريقات رسالة لأميركا وإسرائيل عبر صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، قال فيها «أنتم لا تريدون السلام، فقد فعلت كل ما بوسعي وليس لدي أكثر من ذلك، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فعل كل ما بوسعه من أجل تحقيق السلام وانتهى الأمر». وأضاف «الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يريد أن ينتقم من الفلسطينيين، وإذا كان ترامب يريد الثأر منا فلينتقم من الرئيس أبومازن أو ينتقم مني شخصياً، ولكن لماذا يؤذي الناس الأبرياء، إنه يقوم بإبادة جماعية غير مسبوقة».

وحول خطاب الرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة يوم 27 سبتمبر الجاري، قال «إذا لم يزوّد أبومازن البضاعة التي ينبغي أن يزودها في نهاية هذا الشهر، فإنني سأضع مفاتيحي على الطاولة قبل انتهاء خطابه». وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه منذ أن دخل دونالد ترامب البيت الأبيض، واجه مسؤولو السلطة الفلسطينية مشكلات عدة.