برلمان العراق يحدّد موعد الترشح لرئاسة الجمهورية

المصدر: بغداد - وكالات

استكمل مجلس النواب العراقي هيئته الرئاسية، أمس، بعد اختيار نائبَي الرئيس، معلناً في الوقت نفسه الثلاثاء المقبل موعداً للترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، في أول جلسة يترأسها بعد انتخابه، إن فتح باب الترشيح للمنصب سيكون إلكترونياً من خلال إعلان الموعد عن طريق موقع مجلس النواب.

وكشف أنه سيتوجه، اليوم، إلى محافظة البصرة، قائلاً: «سنتوجه يوم الاثنين إلى محافظة البصرة للاطلاع على واقعها الخدمي».

ورفع رئيس البرلمان جلسة المجلس إلى 25 سبتمبر الجاري.

واستأنف مجلس النواب، أمس، جلسته التي تم فيها اختيار بشير الحداد لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، ليتم استكمال الهيئة الرئاسية للبرلمان بعد اختيار الحلبوسي رئيساً وحسن كريم نائباً أول.

وقال الحلبوسي، بعد تسلمه مهام عمله رئيساً للبرلمان العراقي من كبير السن: «أشكر جميع أعضاء مجلس النواب على منحهم الثقة للإسهام في ترسيخ مبادئ الدستور».

وأكد أن «استحقاقات المرحلة الحالية هي العمل مع المؤسسات التنفيذية والمستقلة، بعيداً عن التحزب والمذهبية وأهمية العمل في إعمار المناطق المحررة، والنهوض بالخدمات واستمرار عملية الإصلاح».