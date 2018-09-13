شرطي مرور راقص في الهند

المصدر: المصدر: بوبانسوار - رويترز

يلفت شرطي مرور في الهند انتباه السائقين بحركاته الراقصة الفريدة وهو يدير حركة المرور في مدينة بوبانسوار بشرق الهند.

وفكر براتاب شاندرا خاندوال في هذا الأسلوب منذ أربع سنوات لتشجيع الناس على الالتزام بقواعد السير، ومنذ ذلك الحين يستخدم حركاته الراقصة أثناء العمل لخلق الوعي ومنع الحوادث المرورية.

وقال خاندوال إنه توصل إلى الفكرة من أجل جذب انتباه المسافرين وجعلهم يتبعون القواعد.

وإدارة حركة المرور على الطرق الهندية ليست بالمهمة السهلة، إذ يوجد بها بعض من أكثر الطرق دموية في العالم.

ووفقا لأحدث البيانات الحكومية، فقد لقي ما يقرب من 150 ألف شخص حتفهم في حوادث طرق في عام 2016، بزيادة قدرها 3.2 بالمئة مقارنة بعام 2015