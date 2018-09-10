بوريس جونسون: ماي طوّقت بريطانيا بحزام ناسف

المصدر: لندن - رويترز

شن وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، أمس، هجوماً على رئيسة وزراء بلاده، تيريزا ماي، بسبب خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، معرباً عن عدم رضاه عن مفاوضاتها في هذا الإطار مع بروكسل.

وقال إن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي «طوّقت الدستور البريطاني بسترة انتحارية، وسلمت جهاز التفجير للاتحاد الأوروبي بخطتها للخروج من الاتحاد». وأثارت تصريحاته انتقادات قوية.

ووصف جونسون في مقال بصحيفة ميل أون صنداي، خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي بأنها «امتهان» يفتح المجال أمام «ابتزاز سياسي مستمر».

وكتب «طوقنا الدستور البريطاني بسترة انتحارية، وسلمنا المفجر إلى ميشيل بارنييه (كبير المفاوضين بالاتحاد الأوروبي)».

وأثارت كلماته، خصوصاً الإشارة إلى السترة الانتحارية، إدانات من أفراد من حزب المحافظين، سواء من المؤيدين أو المعارضين لخطة الخروج.

وقال الوزير آلان دنكان، إن هذه «واحدة من أكثر اللحظات المقززة في السياسة البريطانية الحديثة».

وكتب على «تويتر»، أمس، «قول بوريس إن وجهة نظر رئيسة الوزراء تشبه وجهة نظر مفجر انتحاري أمر يتجاوز الحدود».

وأضاف: «أنا آسف، لكن هذه هي النهاية السياسية لبوريس جونسون. إن لم يكن الآن فسأعمل على أن يحدث ذلك لاحقاً».