كوريا الشمالية تقيم عرضاً عسكرياً من دون صواريخ باليستية

المصدر: بيونغ يانغ - وكالات

نظّمت كوريا الشمالية، أمس، عرضاً عسكرياً بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيسها، بمشاركة آلاف الجنود والمدفعية والدبابات، لكنها امتنعت عن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات فُرضت عليها عقوبات دولية بسبب برامج تطويرها.

وحرص الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، على التركيز على صداقته مع الصين برفعه يد موفد الرئيس شي جين بينغ لتحية الحشد بعد العرض العسكري.

وبعد 21 طلقة مدفعية، مرت عشرات من وحدات المشاة في ساحة كيم إيل سونغ، بعضها مزود بنظارات للرؤية الليلية أو بقاذفات صواريخ مضادة للدروع (آر بي جي)، أمام كيم جونغ أون، حفيد مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، والثالث الذي يحكم البلاد من أفراد هذه العائلة. وجلس بالقرب منه على المنصة لي جانشو، أحد الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني.

وشاركت في العرض عربات مصفحة لنقل الجند وقاذفات صواريخ ودبابات، بينما رسمت طائرات حلقت فوقها الرقم «70». كما حلقت طائرات ينبعث منها دخان أحمر وأبيض وأزرق (ألوان العلم الكوري الشمالي) فوق برج جوشي، الذي أقيم لتخليد الفلسفة السياسية لكيم إيل سونغ. وبعد ذلك مرت الصواريخ التي تشكل ذروة العروض تقليدياً، لكن لم يعرض منها سوى صاروخي «كومسونغ-3» العابر للقارات والمضاد للسفن، و«بونغاي-5» وهو صاروخ أرض جو. ولم يظهر أي من صواريخ «هواسونغ 14 و15» التي يمكن أن تبلغ أراضي الولايات المتحدة، وأدى اختبارهما العام الماضي إلى تغيير المعطيات الاستراتيجية.

وقال مدير مجموعة «كوريا ريسك غروب»، تشاد أوكارول، إن الوضع يوحي «بأن الكوريين الشماليين حاولوا فعلاً التخفيف من الطابع العسكري» للحدث.

وأضاف «ليست هناك صواريخ عابرة للقارات بعيدة المدى ولا متوسطة المدى، لم يكن وجودها سيشكل نبأ ساراً في هذه الأجواء التي تفرض التزام كوريا الشمالية نزع الأسلحة النووية في نهاية المطاف». وقال «أعتقد أن ذلك سيلقى ترحيباً».

- العرض أجري بمشاركة عربات مصفحة لنقل الجند وقاذفات صواريخ ودبابات.