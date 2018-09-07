الشرطة الإثيوبية: مدير مشروع سد النهضة مات منتحراً

المصدر: أديس أبابا - رويترز

قالت الشرطة الأثيوبية اليوم إن مدير مشروع سد النهضة سيمغنيو بيكيلي، الذي عُثر عليه ميتا في سيارته في أديس أبابا يوم 26 يوليو الماضي، أقدم على الانتحار.

ونظم العشرات مسيرة بعد موت سيمغنيو في العاصمة وفي مسقط رأسه وعبروا عن اعتقادهم أنه قُتل وطالبوا بالقصاص.

وقال رئيس مفوضية الشرطة الاتحادية في إثيوبيا زينو جمال للصحافيين «كشف التحقيق أنه استخدم سلاحه وقتل نفسه».

وكان سيمغنيو واجهة سد النهضة الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار والمشيد على نهر النيل والذي تعتبره إثيوبيا حجر الزاوية في مسعاها لأن تصبح أكبر مُصدر للكهرباء في أفريقيا.