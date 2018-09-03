خامنئي يدعو الجيش إلى الاستعداد لحرب «غير مرجحة»

المصدر: طهران - وكالات

نقل الموقع الرسمي للمرشد الإيراني، علي خامنئي، عنه قوله، أمس، إن الحرب غير مرجحة، لكنه طالب القوات المسلحة بالاستعداد وتعزيز قدراتها الدفاعية.

وقال خامنئي لدى استقباله القادة الجدد، الذين عينهم على رأس القوة الجوية، إن قاعدة «خاتم الأنبياء» الجوية التابعة للجيش، في مقدمة خط المواجهة ضد أعداء إيران.

ووفقاً لوكالة «فارس» رأى خامنئي أنه «من حيث الحسابات السياسية، لا يوجد احتمال لحرب عسكرية حالياً، ولكن في الوقت نفسه يجب على القوات المسلحة أن تكون حذرة ومستعدة».

وأعلنت إيران، أول من أمس، أنها تعتزم تعزيز قدراتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية والموجهة.