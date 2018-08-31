ليبيا.. 27 قتيلاً في اشتباكات طرابلس

المصدر: طرابلس - وكالات

قتل 27 شخصاً على الأقل، وأصيب 100 بجروح، معظمهم من المدنيين، خلال ثلاثة أيام من المعارك بين مجموعات مسلحة متناحرة في العاصمة الليبية طرابلس، بحسب مصادر طبية.

وكانت المعارك اندلعت، الاثنين الماضي، في الضواحي الجنوبية لطرابلس، واستمرت حتى مساء الأربعاء الماضي، رغم هدنة أعلنت الثلاثاء، لكن لم يتم احترامها.

من جانبها، حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من «التدهور السريع للوضع الإنساني في طرابلس».

وأضافت اللجنة في بيان أن «التوترات التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، تحولت إلى مواجهات مسلحة في أجزاء من طرابلس، ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص».