ترامب يتهم الصين باختراق البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، الصين باختراق البريد الإلكتروني لمنافسته السابقة في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، من دون تقديم أي دليل على هذا الاتهام.

وكتب ترامب في تغريدة بثها الليلة قبل الماضية «رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، والكثير منها معلومات سرية، تعرضت للاختراق من قبل الصين».

وأضاف الرئيس الأميركي في تغريدته أنه «من الأفضل أن تكون الخطوة التالية من جانب مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل، وإلا فبعد جميع عثراتهم الأخرى.. فسوف تنتهي صدقيتهم إلى الأبد!».

ويبدو أن ترامب أراد أن يشير بذلك إلى تقرير نشرته الاثنين الماضي مدونة «ديلي كولر» اليمينية الشعبوية، التي استشهدت بمصدرين مجهولين كدليلين على الاتهام نفسه. ولا تعد المدونة مصدراً موثوقاً للأخبار.

وقال ترامب مراراً إنه من الممكن أن تكون الصين هي التي تقف وراء هجمات قرصنة إلكترونية استهدفت هيلارى كلينتون والديمقراطيين، وليست روسيا، مختلفاً مع ما توصلت إليه وكالات الاستخبارات الأميركية.

قال ترامب مراراً إنه من الممكن أن تكون الصين وراء هجمات قرصنة إلكترونية استهدفت كلينتون.