إسرائيل تهدّد بمهاجمة أهداف إيرانية في سورية

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

كرّرت إسرائيل، أمس، تهديداتها بمهاجمة أهداف عسكرية إيرانية في سورية ومواقع للجيش السوري، بعد الإعلان عن اتفاق للتعاون العسكري بين نظام الرئيس بشار الأسد وطهران.

ووقّع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، خلال زيارة قام بها إلى دمشق، اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين تهدف لإعادة بناء القوات السورية. وقال وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن «الاتفاق الذي أبرم بين بشار الأسد وإيران يشكل اختباراً لإسرائيل: سيكون ردنا واضحاً وجلياً. لن نسمح لإيران بالتمركز عسكرياً في سورية» البلد المجاور لإسرائيل.

وأضاف كاتس العضو في الحكومة الأمنية المصغرة «سنرد في سورية بكل قوتنا ضد أي هدف إيراني يمكن أن يهدد إسرائيل، وإذا تدخل الدفاع الجوي للجيش السوري ضدنا فسيدفع ثمن ذلك».