بومبيو: سنتصدى لإيران «بقوة» أمام «العدل الدولية»

المصدر: واشنطن – أ.ف.ب

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها «بقوة»، وستتصدى لإيران أمام محكمة العدل الدولية، التي بدأت النظر في شكوى قدمتها طهران ضد العقوبات الأميركية.

وقال بومبيو في بيان، إن هذا الإجراء يعد «انحرافاً عن مسار المحكمة»، متهماً إيران بمحاولة «التدخل في حقوق الولايات المتحدة ذات السيادة باتخاذ إجراءات مشروعة، بينها إعادة فرض عقوبات تعد ضرورية لحماية أمننا القومي».

وافتتحت الجلسات أمام المحكمة الدولية في لاهاي صباح أمس، وستستمر أربعة أيام. وبدأت إيران القضية في يوليو رداً على انسحاب الولايات المتحدة، كما أعلن في مايو الرئيس دونالد ترامب، من اتفاق 2015 بين القوى الكبرى وطهران لمنعها من حيازة القنبلة الذرية.

وقال بومبيو إن ترامب انسحب من الاتفاق النووي «لسبب بسيط، فهو لا يضمن أمن الأميركيين في مواجهة التهديد الذي يمثله القادة الإيرانيون».