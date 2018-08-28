ترامب رفض إصدار بيان يشيد ببطولة ماكين

المصدر: واشنطن – د.ب.أ

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن مساعدين أعدوا بياناً قبل وفاة السيناتور الجمهوري جون ماكين، السبت الماضي، كان سيشيد ببطولة ماكين، باعتباره أحد المحاربين الأميركيين القدماء في فيتنام على خدمته للجيش ومجلس الشيوخ، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سخر في عام 2015 من سجن ماكين لمدة خمس سنوات كأسير حرب في فيتنام، رفض تلك الخطط رغم مناشدات المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي.

وبدلاً من ذلك، كتب ترامب على موقع «تويتر»: «أقدم أعمق مشاعر العزاء والاحترام لأسرة السيناتور جون ماكين.. قلوبنا وصلواتنا معكم!».