جون ماكين يقرر التوقف عن تلقي علاج السرطان

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت أسرة السناتور الجمهوري جون ماكين في بيان اليوم إن مكين قرر أن يتوقف عن العلاج الطبي لنوع شرس من سرطان المخ بعد عام من إعلان إصابته بالمرض.

وقالت الأسرة "فاق جون التوقعات في صموده" مضيفة أن تطور المرض وعمر ماكين الذي بلغ 81 عاما دفعاه للتوقف عن تلقي العلاج من سرطان المخ. وأضافت "بقوة إرادته، اختار الآن أن يتوقف عن تلقي العلاج الطبي".

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مقربين من ماكين قولهم «إن وفاته أصبحت وشيكة».

وأعرب أفراد عائلته عن امتنانهم العميق للدعم والرعاية اللذين أظهرهما الفريق المعالج لماكين، وللقلق والمحبة اللذين أظهرهما آلاف الأميركيين.

وكان ماكين يخضع للعلاج الكيماوي والإشعاعي منذ يوليو 2017، وتغيب عن واشنطن حيث تنعقد جلسات مجلس الشيوخ في الكابيتول، منذ ديسمبر الماضي.

ومثل ماكين ولاية أريزونا في مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس الأميركي لمدة 35 عاما. ونجا من معسكر اعتقال أثناء حرب فيتنام.

وسعى ماكين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له للرئاسة في عام 2000 لكنه خسر لصالح جورج بوش الابن. ونال الترشيح في عام 2008 لكنه هزم في الانتخابات أمام باراك أوباما.

وتتسم علاقته بالرئيس الاميركي دونالد ترامب بالعداء الشديد. وانتقد ماكين الشهر الماضي قمة ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأصدر بيانا وصف فيه المؤتمر الصحافي المشترك بين الزعيمين بأنه "أسوأ أداء لرئيس أميركي تعيه الذاكرة". وقال إن ترامب "لم يكن قادرا على مواجهة بوتين فحسب بل ولم يكن راغبا في ذلك".

وقالت مصادر مقربة من ماكين إنه لن تتم دعوة ترامب لحضور جنازة السناتور ماكين.

يذكر أن ماكين أوصى، في مايو الماضي، بألا يحضر ترامب جنازته.