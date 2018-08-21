تفويج حجاج الدولة إلى عرفات بسهولة ويسر

المصدر: عرفات – وام

أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية، الدكتور محمد مطر الكعبي، أنه تم تفويج الحجاج من منى إلى عرفات وفقاً للخطة التي اعتمدتها البعثة الرسمية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الشأن.

‏وأشار الكعبي إلى أن جميع حجاج الدولة بخير، حيث نفذ التفويج بتعاون مختلف اللجان وأصحاب الحملات خلال تنقل ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة باستخدام قطار المشاعر، وهو ما أسهم في انسيابية حركة الحجاج.

ووقف حجاج دولة الإمارات، أمس، على صعيد عرفات مؤدين الركن الأعظم من فريضة الحج بين الملايين من ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم، متوجهين بالدعاء إلى الله تعالى بأن يحفظ القيادة الرشيدة ووطننا الإمارات، ويديم علينا نعمة الاستقرار.

وأسهمت الجهود الكبيرة المبذولة من قبل بعثة الحج الرسمية في مرور يوم أمس بيسر على الحجاج، الذين وفرت لهم احتياجاتهم كافة، وهيأت لهم كل الإمكانات المناسبة حتى يؤدوا هذا الركن العظيم.

‏ورفع الكعبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وشعب الإمارات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعتها المتواصلة لشؤون حجاج دولة الإمارات، وضمان أدائهم مختلف المشاعر بطمأنينة ويسر، مثمناً الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية التي أثبتت للعالم قدرتها على تحقيق خدمة متكاملة لملايين الحجاج من أصقاع الدنيا. من جانبهم، أشاد حجاج الدولة برقي مخيم الحجاج في منى وعرفات وبمستوى الخدمات، معبرين عن سعادتهم البالغة وعن راحتهم، داعين الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم مختلف النعم على دولة الإمارات.