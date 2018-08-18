"التحالف": اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو المملكة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة بدون وقوع اصابات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة /عمران/ باتجاه أراضي المملكة مشيرا الى أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ في منطقة صحراوية خالية من السكان ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات.

وقال المتحدث إن هذا العمل العدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216 والقرار رقم 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.

وأشار إلى أن إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة بلغ حتى الآن 176 صاروخا.