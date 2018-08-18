مليونا مسلم يؤدون مناسك الحج.. وتطبيقات إلكترونية لمساعدة الحجاج

المصدر: مكة المكرمة ــ أ.ف.ب

يؤدي أكثر من مليوني مسلم، بدءاً من غد، مناسك الحج في مدينة مكة المكرمة، قادمين من مختلف بقاع الأرض، وتضع المملكة العربية السعودية هذه السنة تطبيقات إلكترونية عديدة لمساعدة الحجاج.

وبحلول أول من أمس، وصل نحو 1.7 مليون شخص إلى السعودية للمشاركة في موسم الحج، الذي يبدأ رسمياً غداً، ويمتد حتى يوم الجمعة المقبل.

وأطلقت السلطات هذا العام مبادرة «حج ذكي»، الذي يتمثّل بتطبيقات هاتفية تساعد الحجاج، حيث وضع الهلال الأحمر السعودي تطبيق «أسعفني» لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة. وبإمكان السلطات تحديد مكان الحجاج باستخدام التطبيق.

كما أطلقت وزارة الحج تطبيق «مناسكنا»، للترجمة للحجاج الذين لا يتكلمون العربية ولا الإنجليزية.