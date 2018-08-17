وصول 1.7 مليون حاج إلى الأراضي المقدسة

المصدر: الرياض - وكالات

وصل 1.7 مليون حاج إلى الأراضي المقدسة، فيما أكد وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للعمليات التشغيلية لموسم الحج وفق مقاييس أداء عالية، ومتابعتهما المستمرة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة من أنحاء العالم بمختلف جنسياتهم ليؤدوا مناسك الحج في راحة وطمأنينة وأمان.

وتواصل وفود حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة في اليوم الخامس من ذي الحجة، في الوقت الذي تزداد أعداد الحجيج هذا العام لتصل إلى مليون و700 ألف حتى الآن.

وتشدد الحكومة السعودية على أهمية حمل تصريح الحج لأداء مناسك الركن الخامس من أركان الدين الإسلامي، الذي تبدأ أولى مراحله الأسبوع المقبل.

وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية أعلنت أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية أول من أمس، بلغ 1.657.847 حاجاً، بانخفاض بلغ 14.059 حاجاً عن عدد القادمين في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات، أمس، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.558.024 حاجاً، وعن طريق البر 83.660 حاجاً، وعبر البحر 16.163 حاجاً.

في هذه الأثناء، افتتح قائد قوات الحج بالمديرية العامة للدفاع المدني، سالم المطرفي، مركز التوعية الوقائية بالحرم المكي الشريف الذي تقيمه المديرية العامة للدفاع المدني بعنوان «سلامة»، لنشر التوعية والوقاية لدى حجاج بيت الله الحرام أو العاملين في خدمة الحجاج بشكل عام، من خلال وسائل الإعلام التقليدي أو الحديث.