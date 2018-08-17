«الأونروا» تقرر فتح مدارسها بمناطق عملياتها في موعدها

المصدر: غزة - وام

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بيير كرينبول، عن بدء العام الدراسي لأكثر من 526 ألف طالب وطالبة في موعده بالضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة والأردن ولبنان وسورية.

وأكد كرينبول، في بيان وزعته «أونروا» بالقدس، أن المعلمين والطلاب سيعودون إلى 711 مدرسة في موعدها المحدد «لأن هذا أمر بالغ الأهمية لحماية الحق الأساسي في التعليم للفتيات والفتيان من لاجئي فلسطين، وأيضاً للأهمية الكبرى التي يوليها مجتمع لاجئي فلسطين للتعلم وتنمية المهارات».

وأضاف أن المدارس «ستفتح في وقتها المحدد، آخذين بعين الاعتبار حقيقة أن البلدان المضيفة قد لفتت الأنظار مراراً وتكراراً إلى المخاطر الجسيمة على الاستقرار الإقليمي إذا لم تكن هذه هي الحال».

ونبه المفوض العام إلى المخاطر الجمة التي تواجهها الوكالة نتيجة نقص التمويل، مؤكداً أن «أونروا» من جانبها ستتخذ إجراءات قوية ومتواصلة لتأمين الوضع المالي للوكالة والمحافظة عليه، والتركيز على مبادرات الإصلاح وتحديد مجالات الكفاءة.

وشدد على التزام الوكالة العميق بحماية كرامة اللاجئين الفلسطينيين وخدمات «أونروا» وتفويضها.

وتأسست «أونروا» عام 1949 بعد الحرب الأولى بين العرب وإسرائيل، التي أجبرت 700 ألف فلسطيني على ترك منازلهم أو الفرار. وتساعد الوكالة نحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، بينهم نسل من نزحوا بسبب الحرب.