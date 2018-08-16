لندن: نتعامل مع «الإخوان» بصرامة.. والانتماء لهم مؤشر تطرف

المصدر: عن «العين الإخبارية»

قال السفير البريطاني لدى القاهرة، جون كاسن، إن بلاده تتعامل بصرامة مع جماعة «الإخوان» الإرهابية، مشيراً إلى أن الانتماء للجماعة يعد مؤشراً إلى التطرف. وجاءت تصريحات السفير البريطاني في إطار جلسة حوارية مفتوحة على «تويتر» أطلقها، أول من أمس، تحت «هاشتاغ» «اسأل السفير جون»، سأله خلالها أحد متابعيه قائلاً: «لاتزال العلاقة المشبوهة بين الإخوان وبريطانيا خنجراً مسموماً بعلاقة المصريين، قصص لا تخلو من الصدق والمبالغة، السؤال: هل جماعة الإخوان إرهابية؟»، ورد كاسن بتغريدة رسمية قائلاً: «نحن من أكثر الدول صرامة في التعامل مع الإخوان، ونتعامل بأن الانتماء للإخوان مؤشر إلى احتمالية التطرّف».

تغريدة السفير البريطاني المباشرة قابلها عناصر الإخوان بالنقد والهجوم، فجاء رد الكاتب الإخواني، جمال خاشقجي، عاجزاً عن إخراج جماعته الإرهابية من وصم التطرف، فآثر أن يتحدث عن العموميات والانفتاح البريطاني تجاه العالم.