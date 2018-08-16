الاحتلال يصادق على بناء 20 ألف وحدة استيطانية في القدس

المصدر: رام الله - وام

توصلت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، وما تسمى بـ«سلطة أراضي إسرائيل»، إلى اتفاق، أمس، يتم بموجبه بناء 20 ألف وحدة استيطانية (شقة) جديدة في جميع أنحاء مدينة القدس المحتلة. كما تم الاتفاق، خلال اجتماع، على استثمار 450 مليون دولار في البنية التحتية والأماكن العامة في أحياء المدينة.

وبحسب ما ذكر موقع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، فإن «سلطة أراضي إسرائيل» ستستثمر 200 مليون دولار، بينما سيتم جمع 250 مليوناً أخرى من الإيرادات المتوقعة من الرسوم والجبايات لتسويق الوحدات السكنية.

ووصف رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، الاتفاق بـ«التاريخي وغير المسبوق» قائلاً: «إنه مهم لمستقبل مدينة القدس، فالمشروع سيسمح بإضافة 20 ألف عائلة جديدة في القدس، والمشروعات الاقتصادية ستسرّع من النمو الذي بدأته بلديته في العقد الأخير».