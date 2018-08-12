خادم الحرمين يستضيف 1000 حاج من أسر شهداء الجيش والشرطة المصريين

المصدر: الرياض - وكالات

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين، لأداء فريضة الحج لهذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن هذه المكرمة من خادم الحرمين الشريفين تضاف إلى مكارمه السابقة التي ما فتئت تتواصل لتمكين الآلاف من أبناء الشعوب العربية والإسلامية من أداء هذه العبادة العظيمة، وتؤكد حرصه المستمر على التواصل مع المسلمين في مختلف أرجاء المعمورة.

وأضاف أن «هذه الاستضافة تجدد التأكيد على الرعاية التي يوليها الملك سلمان بن عبدالعزيز لإخوانه وأبنائه من مختلف الشعوب العربية والإسلامية، وتقدير الأعمال التي يقومون بها للدفاع عن أمن واستقرار أوطانهم، ومن ذلك ما يقوم به أفراد رجال الجيش والشرطة المصريين من أعمال ومهام، لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع جمهورية مصر العربية الشقيقة».

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر قراراً باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين، وكذلك أمر باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني، والقوات السودانية المشاركة في «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل».