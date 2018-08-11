خادم الحرمين يأمر باستضافة ألف حاج و حاجة من أسر شهداء رجال الجيش و الشرطة المصريين

المصدر: الرياض-وام

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستضافة 1000 حاج و حاجة من أسر شهداء رجال الجيش و الشرطة المصريين لأداء فريضة الحج لهذا العام وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج و العمرة.

و أوضح الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد المشرف العام على البرنامج أن هذه المكرمة من خادم الحرمين الشريفين تضاف إلى مكارمه السابقة التي ما فتئت تتواصل لتمكين الآلاف من أبناء الشعوب العربية والإسلامية من أداء هذه العبادة العظيمة وتؤكد حرصه المستمر على التواصل مع المسلمين في مختلف أرجاء المعمورة.