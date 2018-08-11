أجهزة الأمن المصرية تحبط تفجير كنيسة قرب القاهرة

المصدر: القاهرة -وكالات

تمكنت قوات الأمن المصرية اليوم السبت، من إحباط محاولة انتحاري تفجير نفسه بالقرب من كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، في القليوبية. حسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وكان الإرهابي الذي أحاط نفسه بحزام ناسف، في طريقه للتسلل وسط الأقباط المحتفلين بمولد "العذراء" بكنيسة السيدة العذراء بشبرا لتفجير نفسه وسط أكبر حشد من الأقباط، لكن التشديدات الأمنية بمحيط الكنيسة دفعته للتراجع ومحاولة تفجير نفسه أعلى كوبري مسطرد، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف ومصرعه على الفور وإصابة اثنين من المواطنين.

وقال مصدر أمني، إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه أعلى كوبري مسطرد الجديد، بالقرب من كنيسة العذراء بشبرا الخيمة، ما أسفر عن مقتله وإصابة اثنين من المواطنين.

يشار إلى أن كنيسة السيدة العذراء بمسطرد تشهد احتفالات مولد "العدرا" بداية من 7 أغسطس وحتى اليوم، ختام المولد ونهاية الاحتفال.