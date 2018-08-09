موسكو ترفض «تسييس» قضايا «حقوق الإنسان»

المصدر: موسكو – وكالات

أكدت الخارجية الروسية رفض موسكو تسييس قضايا حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن للسعودية الحق في تحديد مسار إصلاحاتها الداخلية بنفسها، في أول تعليق روسي رسمي على التدخلات الكندية في الشؤون الداخلية للرياض.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة: «نؤيد بحزم وثبات مراعاة حقوق الإنسان العامة، مع ضرورة أخذ الخصائص والتقاليد القومية للدول، والتي تبلورت على مدار فترة تاريخية طويلة في الاعتبار»، مضيفة أن «روسيا رفضت دائماً، ولاتزال ترفض محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان».

وتابعت: «نعتقد أن السعودية، التي سلكت طريق التحولات الاجتماعية والاقتصادية الضخمة، تتمتع بكامل حقها السيادي في تحديد كيفية المضي قدماً في هذا المجال المهم».