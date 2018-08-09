روابط الصين وتركيا مع إيران مستمرة

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت كل من تركيا والصين، أمس، مواقف بشأن العقوبات الأميركية على طهران التي دخلت أولى حزمها حيز التنفيذ، أول من أمس، حيث أكدتا استمرار الروابط التجارية.

ففي أنقرة، قال وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، إن بلاده ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران تماشياً مع اتفاق توريد طويل الأمد. واعتبرت وزارة الخارجية الصينية أن روابط بكين مع طهران منفتحة وشفافة ومشروعة، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعقوبات قاسية بحق كل من يتعامل تجارياً مع إيران. وقالت الخارجية الصينية في بيان، إن بكين تعارض دوماً العقوبات أحادية الجانب و«سياسة الذراع الطويلة».