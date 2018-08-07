السعودية توقف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت وسائل إعلام رسمية سعودية، أمس، صدور توجيه بإيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، على خلفية تدخل الأخيرة في الشأن الداخلي السعودي.

وذكرت وزارة التعليم السعودية أنها تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة، لتسهيل انتقال المبتعثين في كندا إلى دول أخرى، سيعلن عنها قريباً، حسب ما نقلت عنها قناة «الإخبارية» السعودية. وقال المتحدث الرسمي للوزارة، مبارك العصيمي، في حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم المؤكد على موقف المملكة حيال ما صدر عن الحكومة الكندية، وما تضمنه التوجيه من إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، فإن الوزارة تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال أبنائنا المبتعثين إلى دول أخرى، وستعلن الخطة قريباً إن شاء الله».