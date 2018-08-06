ستيفن سيغال مبعوثاً روسياً إلى واشنطن

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أول من أمس، أن موسكو عيّنت الممثل الأميركي ستيفن سيغال، مبعوثاً خاصاً لشؤون الاتصالات الإنسانية مع الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان «تم تعيين ستيفن سيغال ممثلاً خاصاً لوزارة خارجية روسيا لشؤون الاتصالات الإنسانية الروسية ـ الأميركية».

وتابع البيان أن «المهمة تقتضي العمل على تطوير العلاقات الروسية ـ الأميركية في المجال الإنساني، بما فيه التفاعل في مجالات الثقافة والفنون والمجالات العامة، وبرامج التبادل الشبابية وغيرها».

وشوهد سيغال أخيراً برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو بدوره من هواة الفنون القتالية.