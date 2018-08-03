أبوردينة نائباً للحمدالله ووزيراً للإعلام

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أدى الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، أمس، اليمين القانونية نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للإعلام في الحكومة الفلسطينية.

وقالت مصادر فلسطينية مسؤولة، إن مراسم أداء اليمين جرت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأثار القرار حفيظة حركة «حماس»، التي اعتبرت أن «حكومة رام الله لم تعد حكومة التوافق، بعد إضافة نبيل أبوردينة وغيرها من الإضافات السابقة».

من ناحية أخرى، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن إسرائيل منعت مجدداً، أمس، وحتى إشعار آخر، تسليم محروقات وغاز إلى قطاع غزة.