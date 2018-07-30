الاحتلال يستولي على سفينة لكسر حصار غزة

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أعلن مصدر فلسطيني استيلاء البحرية الإسرائيلية على سفينة كسر الحصار عن غزة وسحبها إلى ميناء أسدود، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس.

ونقل «المركز الفلسطيني للإعلام»، عن رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، زاهر البيرواي، قوله إن «الاحتلال يحتجز سفينة العودة، ويقتادها إلى ميناء أسدود».

وأضاف أن «بحرية الاحتلال تواصلت مع سفينة عودة وحذرتها عبر اللاسلكي في التحذير الأخير من التقدم باتجاه القطاع».

ويوجد على متن السفينة 36 من المتضامنين الدوليين والشخصيات العامة من نحو 15 دولة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض، أمس، سفينة قبالة قطاع غزة تنقل ناشطين كانوا يريدون الوصول إلى القطاع، وقال في بيان إن السفينة قدمت من أوروبا «لخرق الحصار البحري الشرعي المفروض على قطاع غزة»، موضحاً أنها ستنقل إلى مرفأ أسدود في جنوب إسرائيل.