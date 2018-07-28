إسرائيل تفرج عن مواطنة تركية في إطار صفقة لإطلاق سراح قس أميركي

المصدر: تل أبيب - د.ب.أ

أقرّ مصدر سياسي في القدس المحتلة، أمس، بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هاتفياً في 14 من الشهر الجاري، الإفراج عن المواطنة التركية «إيبرو أوزكان» في إطار صفقة مع تركيا تقوم بموجبها أنقرة بإطلاق سراح القس الأميركي أندرو برونسون.

وأكد هذا المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن هذه المواطنة التي اعتقلتها إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم أمنية والتعاون مع حركة «حماس»، قد أبعدت إلى تركيا، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، أنه أفرج عن هذه المواطنة بعد مرور يوم من هذه المكالمة الهاتفية، إلا أن السلطات التركية لم تفِ بتعهدها ولم تفرج عن القس الأميركي، بل فرضت الإقامة الجبرية عليه، وأدى الأمر الى توتر العلاقات بين البلدين.