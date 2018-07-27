عمران خان يعلن فوز حزبه بالانتخابات التشريعية الباكستانية

المصدر: إسلام آباد - وكالات

أعلن عمران خان، نجم الكريكت السابق الذي تحول إلى سياسي، أمس، انتصار حزبه في الانتخابات التشريعية في باكستان.

وقال خان، الذي يطمح إلى أن يكون رئيس الوزراء المقبل، في خطاب متلفز: «فزنا ونجحنا، سنكون قدوة». ولم تُصدر لجنة الانتخابات الباكستانية، حتى الآن، نتائج رسمية ونهائية، لكن خان حافظ على الصدارة بفارق كبير، وفقاً لتوقعات العديد من محطات التلفزيون، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتعين عليه تشكيل حكومة ائتلافية أم لا.

وكان لبرنامج خان الانتخابي، الذي وعد فيه بـ«باكستان جديدة»، صدى لدى الناخبين الشباب في بلد 64%، من تعداد سكانه البالغ عددهم 200 مليون نسمة، دون سن الـ30، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة.

وتتوقع أكثر من 12 قناة تلفزيونية في باكستان، وفقاً لفرز رسمي لكنه جزئي استخدمت فيه آلياتها الخاصة غير المعلنة، أن يحصل خان على ما يصل إلى 119 مقعداً من 270 مقعداً في البرلمان.