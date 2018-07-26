العثور على مدير مشروع سد النهضة ميتا في سيارته

المصدر: أديس أبابا -وكالات

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية (فانا)، اليوم، أن مدير مشروع سد النهضة عثر عليه ميتا في سيارته، في حين أفادت الشرطة الإثيوبية أنها بدأت التحقيق لكشف الملابسات.

وقالت الهيئة "عثر على المهندس سيمجنيو بيكيلي ميتا في سيارته صباح اليوم في ميدان ميسكل، ونقل جثمانه إلى المستشفى للفحص الجنائي".

ويقع ميدان ميسكل في وسط العاصمة أديس أبابا.

يشار إلى أن بيكيلي له الفضل في بناء سدود كهرومائية في إثيوبيا، ويدير سد النهضة الذي يعد أكبر مشروع إثيوبي، وترى الدولة الأفريقية أنه ضروري للتنمية، حيث لا يحصل 60 مليون مواطن بها على الكهرباء.

وبلغت نسبة بناء السد أكثر من 63%. وبمجرد الانتهاء منه، سيولد نحو 6400 ميغاوات وهو ما يزيد على ضعف الإنتاج الحالي لإثيوبيا البالغ 4000 ميغاوات.