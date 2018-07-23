ترامب يحذر روحاني: لا تهددنا

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة الى نظيره الايراني حسن روحاني، متوعدا اياه بتداعيات "لم يسبق الا لقلة قليلة عبر التاريخ ان عانوا منها".

وتوعد ترامب نظيره الإيراني بمواجهة أسوأ العواقب في حال واصل إطلاق التهديدات ضد الولايات المتحدة، محذرا من مغبة نفاد صبر بلاده.

وكتب ترامب على حسابه في موقع التواصل اجتماعى "تويتر" : "لا تهدد الولايات المتحدة بعد اليوم، وإلا سترى عواقب لم ير مثلها سوى قلة على مدى التاريخ".

وأضاف: "لم نعد بلدا يتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت.. احترسوا!".

وجاء وعيد ترامب بعد يوم من تحذير روحاني له من "اللعب بالنار"، حيث قال" يا سيد ترامب لا تلعب بذيل الأسد فهذا لن يؤدي إلا للندم"، وأضاف، إن أي حرب أميركية ضد بلاده ستكون "أم كل الحروب" وجدد التهديد بمنع تصدير النفط من الخليج في حال فرضت واشنطن عقوباتها على النفط الإيراني.

من جهته، هدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بمزيد من العقوبات على النظام الإيراني، ودعا "كل دول العالم" إلى تخفيض وارداتها من النفط الإيراني إلى "أقرب نقطة ممكنة من الصفر" بحلول الرابع من نوفمبر، محذرا من أنه في حال لم يحصل ذلك فإن هذه الدول تعرّض نفسها لعقوبات أميركية.

وفي ردود الفعل الإيرانية، اعتبر قائد قوات الباسيج شبه الحكومية الجنرال غلام حسين غيب برور ، أن تهديدات ترامب إنما تدخل في إطار "الحرب النفسية"، وفق ما نقلته عنه وسائل إعلام إيرانية.

وقال النائب الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه إنه يتشكك في وصول الأزمة إلى مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة.