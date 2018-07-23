قرقاش: قطر غيرت خطاب الخليج السياسي إلى الأسوأ

المصدر: متابعة "الإمارات اليوم"

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن قطر غيرت الخطاب السياسي في الخليج ودوله إلى الأسوأ، من خلال الأساليب التي تبنتها وموّلتها بعيداً عن الإحترام والمراعاة التي ميزّت التعامل السياسي في الخليج العربي.

وقال قرقاش في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم ، "ونحن نرى اللافتات الإعلانية المعادية لزيارة أمير قطر إلى بريطانيا لا يسعنا إلا أن نقول انقلب السحر على الساحر، وقبل ذلك تبني الإعلام الرخيص والحسابات الوهمية والذباب الإلكتروني، فكما تدين تدان والفارق أن المرتبك اختار دعم التطرّف والإرهاب".

وأضاف في تغريدة ثانية :"للأسف قطر غيرت الخطاب السياسي في الخليج ودوله إلى الأسوأ، فالأساليب التي تبنتها وموّلتها أصبحت الآن العرف والقاعدة، بعيداً عن الإحترام والمراعاة التي ميزّت التعامل السياسي في الخليج العربي، واليوم تعاني الدوحة كما عانى جيرانها من ممارساتها".

وتابع قرقاش في تغريدة ثالثة "مصير خطاب التناقضات القاع، فكيف تتبنى الديموقراطية وأنت لم تخض انتخابا يتيما؟ وكيف تتصدر المواقف القومية المقاومة وأنت ملك التطبيع؟ وكيف تتوقع أن تغدر بجيرانك وأن يستمر صبرهم.. المرتبك إكتشف متأخرا أن ثمن سياسته الغادرة باهض للغاية".