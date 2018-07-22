روحاني يحذر ترامب: لا تعبث بذيل الأسد حتى لا تندم

المصدر: دبي - رويترز

ذكرت الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء أن الرئيس حسن روحاني، حذر نظيره الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد من مواصلة السياسات العدائية لطهران قائلا "ينبغي أن تعلم أميركا، الحرب مع إيران هي أم كل الحروب".

وتواجه إيران ضغوطا أميركية متزايدة وعقوبات وشيكة بعد قرار ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله أمام حشد من الدبلوماسيين الإيرانيين "يا سيد ترامب لا تعبث بذيل الأسد فهذا لن يؤدي إلا للندم".

وقال "ينبغي أن تعلم أميركا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي والحرب مع إيران هي أم كل الحروب".

وأضاف "لستم في موقع يسمح لكم بتحريض الأمة الإيرانية ضد أمن ومصالح إيران" في إشارة على ما يبدو لتقارير تحدثت عن جهود أميركية لزعزعة استقرار الحكومة في إيران.

وفي واشنطن، قال مسؤولون أميركيون مطلعون لـ"رويترز" إن إدارة ترامب أطلقت حملة من الخطب والرسائل الموجهة عبر الإنترنت بهدف إثارة الاضطرابات والضغط على إيران لإنهاء برنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة.

وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن الحملة تسلط الضوء على عيوب الزعماء الإيرانيين مستخدمة أحياناً معلومات مبالغاً فيها أو تتناقض مع تصريحات رسمية أخرى بما في ذلك تصريحات لإدارات سابقة.

