تسجيل سري لترامب يتحدث عن دفع مال لفتاة غلاف في "بلاي بوي"

المصدر: نيويورك -أ ف ب

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في عددها الصادر اليوم الجمعة أن أحد محامي الرئيس دونالد ترامب سجل خلسة حديثاً تطرق فيه الرجلان الى دفع مال لفتاة غلاف سابقة في مجلة "بلاي بوي"، أقام معها ترامب علاقة مفترضة.

وأوضحت الصحيفة أن محققين من مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي اي" ضبطوا التسجيل خلال مداهمة مكاتب مايكل كوهين، أحد أقرب المقربين من الرئيس الأميركي.

وأضافت أن الحوار بين الأثنين كان يدور حول فتاة الغلاف السابقة في مجلة "بلاي بوي"، كارين ماك دوغال، التي تؤكد أنها أقامت علاقة "رومانسية دامت 10 أشهر عامي 2006 و2007" مع ترامب، الذي لم يكن قد دخل بعد عالم السياسة.

وأكد محام آخر لترامب هو رودي جولياني الرئيس السابق لبلدية مدينة نيويورك، وجود هذا التسجيل لصحيفة نيويورك تايمز. إلا أن جولياني أعلن بأنه في النهاية لم يتم دفع مال الى ماك دوغال.

والمعروف أن مايكل كوهين يخضع حالياً لتحقيق واسع من قبل "اف بي اي" يمكن أن يؤدي إلى ملاحقته قضائياً.

وكان هذا التحقيق جرى جزئياً بناء على طلب المدعي الخاص، روبرت مولر، الذي يحقق في احتمال وجود تواطؤ بين فريق ترامب ومسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016.

وسبق أن أعلن كوهين مراراً بانه دفع مبلغ 130 ألف دولار إلى ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، في نوفمبر 2016 مقابل سكوتها عن اقامة علاقة جنسية مع ترامب عام 2006.

ومع أنه معروف بولائه التام لترامب، فإن مايكل كوهين في النهاية كشف ان هناك حدوداً لهذا الولاء.

وقال كوهين في مقابلة مع شبكة "اي بي سي" مطلع يوليو "أنا وفي لزوجتي وابنتي وابني، وسأبقى دائما كذلك" قبل أن يضيف "أنا اضع عائلتي وبلادي فوق كل اعتبار".