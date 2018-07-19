10 ملايين يورو تكاليف قمة ترامب - بوتين

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «Iltalehti» الفنلندية عن مجمل تكاليف لقاء القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في هلسنكي.

وقالت الصحيفة، إن رئاسة الجمهورية الفنلندية هي التي دفعت مصاريف إقامة الرئيس ترامب وعقيلته ميلانيا في هلسنكي خلال مؤتمر القمة بين الرئيسين الروسي والأميركي.

ووفقا للصحيفة الفنلندية، فإن تكاليف إقامة الرئيس الأميركي وعقيلته، بلغت 250 ألف يورو وشمل هذا المبلغ تكاليف إقامة الضيوف المرافقين، الذين نزلوا في فندق هيلتون على مقربة من دار الضيافة الحكومي الذي استضاف عائلة الرئيس ترامب.

وذكرت الصحيفة أيضا أن مبالغ كبيرة من الأموال صرفت خلال لقاء القمة الروسي الأميركي، من قبل العديد من مؤسسات الدولة الفنلندية الأخرى، فقد تكلف جهاز الشرطة بمليوني يورو، ودفعت وزارة الخارجية الفنلندية مليوني يورو أيضا لقاء تنظيم مؤتمرات صحافية، وأنفقت محافظة العاصمة الفنلندية 200 ألف يورو.

وأعلن رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا هذا الأسبوع أن مجموع ما صُرف على لقاء القمة بلغ 10 ملايين يورو، مشيرا إلى أن الحكومة تعتبر هذه المصاريف مساهمة في جعل صورة البلاد وسمعتها أكثر إشراقا.

وكان الرئيسان الروسي والأميركي قد عقدا يوم الـ 16 يوليو لقاء قمة هو الأول بينهما في القصر الرئاسي الفنلندي وسط العاصمة الفنلندية هلسنكي، وسبق أن التقى الرئيسان مرتين في يوليو ونوفمبر من العام الماضي على هامش فعاليات دولية.

واعتبر الرئيس الروسي لقاءه مع نظيره الأميركي ناجحا بشكل إجمالي. وقال بوتين خلال اجتماعه مع سفراء روسيا وممثليها الدائمين في موسكو اليوم: «نحن نسير في طريق جيد».

أضاف بوتين: «ولكننا سنتابع التطورات بدقة لأن بعض القوى في الولايات المتحدة تحاول التهوين من شأن النتائج».