إريتريا تعيد فتح سفارتها في أديس أبابا

المصدر: أديس أبابا - رويترز

أعادت إريتريا فتح سفارتها في إثيوبيا، أمس، في إشارة جديدة إلى تحسن سريع في العلاقات بين الدولتين اللتين أنهيتا قبل أسبوع أزمة عسكرية استمرت عقدين، بعد حرب قتل فيها عشرات الآلاف.

وقال شاهد من «رويترز» إن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، والرئيس الإريتري، إسياس أفورقي، أعادا فتح السفارة الإريترية في أديس أبابا، أمس، في مراسم انتهت سريعاً. وقبل أسبوع أعلن الزعيمان انتهاء «حالة الحرب» بين البلدين.

ورفع الزعيمان علم إريتريا داخل السفارة التي تم تجديدها حديثاً، فيما عزفت فرقة موسيقية عسكرية السلام الوطني الإريتري، ثم قام الزعيمان بجولة في المبنى.

وربما يسمح التقارب لإثيوبيا، البلد غير الساحلي الذي يعيش فيه 100 مليون نسمة، وصاحب أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا، باستخدام موانئ إريتريا.