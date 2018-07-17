عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى»

المصدر: القدس المحتلة ــ وام

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، فيما دعت الجماعات اليهودية إلى تنظيم مسيرة ليلية بالقدس القديمة، في ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل»، تطوف حول أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة. ومع نشر هذه الدعوات لمسيرة المستوطنين، وفّرالاحتلال الحماية لهم، بدءاً بدخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في ساحات الأقصى، وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة. وذكر مسؤول الإعلام بالأوقاف الإسلامية الفلسطينية، فراس الدبس، أن 63 مستوطناً و18 عنصراً من مخابرات الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد على مجموعات عدة، وقاموا بجولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروح عن «الهيكل» المزعوم، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في ساحات الحرم.