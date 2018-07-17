ألمانيا تكشف كذب قطر: لا صحة لمقابلة منسوبة لوزيرة الدفاع

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

نفت وزارة الدفاع الألمانية ما نسبته وسائل إعلام قطرية للوزيرة أورسولا فون دير لاين، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، التي أقيمت الأسبوع الماضي في بروكسل.

وكانت وسائل إعلام قطرية نشرت، الجمعة الماضي، مقابلة مزعومة مع وزيرة الدفاع الألمانية باللغتين العربية والإنجليزية.

وزعمت أن الوزيرة الألمانية «شكرت مشاركة الدوحة وموقفها مع دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وأنها تتعاطف مع قطر»، التي قاطعتها دول عربية بسبب دعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة.

لكن السفارة الألمانية بالرياض نشرت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نفي وزارة الدفاع، ما يؤكد عدم صحة تلك التصريحات، التي حاولت من خلالها وسائل الإعلام القطرية تشويه صورة السعودية.

ومنذ إعلان الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قطع العلاقات مع قطر، تتعمد الدوحة بث الادعاءات التي لا تستند فيها إلى أي حقائق.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو 2017، بسبب تقديم الدوحة الدعم للجماعات الإرهابية، وتعاملها مع إيران لضرب استقرار المنطقة.