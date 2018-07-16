ماي: ترامب نصحني بمقاضاة الاتحاد الأوروبي بدلاً من التفاوض معه

المصدر: لندن - وكالات

ذكرت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نصحها بمقاضاة الاتحاد الأوروبي، بدلاً من التفاوض معه بشأن شروط انسحاب بريطانيا من التكتل.

وقالت ماي لبرنامج «أندرو مار شو» من هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، عندما تم سؤالها بشأن نصيحة ترامب «لقد أبلغني أنني يتعين أن أقاضي الاتحاد الأوروبي، لا الدخول في مفاوضات».

لكنها أضافت أن ترامب قال أيضاً خلال مؤتمر صحافي مشترك، الجمعة الماضية «لا تبتعدي عن المفاوضات».

ولم يتضح أي نوع من الدعاوى القضائية التي يؤيدها ترامب، أو ما إذا كانت إحدى تلك الدعاوى ستكون ممكنة قانونياً.

وقال ترامب، الذي ينهي أمس زيارة من أربعة أيام للمملكة المتحدة، إنه اقترح على ماي وسيلة لإنجاح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنها «اعتبرتها ربما قاسية جداً». وأضاف «ربما ستلجأ إليها يوماً ما. إذا لم يتوصلا إلى اتفاق (خروج من الاتحاد) يمكنها القيام بما اقترحت عليها، لكن الأمر ليس سهلاً»، من دون أن يكشف اقتراحه.