بعد اتفاق أسمرة.. أفورقي يزور إثيوبيا

المصدر: أسمرة - وام

قال وزير الإعلام الإريتري، يماني ميسكيل، إن الرئيس أسياسي أفورقي سيزور إثيوبيا، اليوم، بعد أيام من إعلان البلدين «انتهاء حالة الحرب» بينهما.

وذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» أن هذه الزيارة تأتي بعد أسبوع من زيارة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، لإريتريا وتوقيع اتفاق لاستئناف العلاقات بين البلدين. وأعلن أفورقي وآبي أحمد، الأحد الماضي خلال مأدبة عشاء، إعادة فتح السفارات والحدود بينهما، بعد عقود من حرب باردة بين البلدين الجارين. وجاء الإعلان ليتوج أسابيع من تطورات سريعة للتقارب بين البلدين، باشرها رئيس الوزراء الإثيوبي، وأفضت إلى زيارته للعاصمة الإريترية.