بالصور... إطلاق «ترامب الرضيع» أمام البرلمان البريطاني

المصدر: لندن - رويترز

أطلق معارضون للرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم منطادا طوله ستة أمتار خارج البرلمان البريطاني يصور ترامب على هيئة رضيع برتقالي غاضب يرتدي حفاضا.

وقال ترامب، الذي وصل بريطانيا الخميس، لصحيفة صن إن الاحتجاجات المزمعة ضده في لندن ومدن بريطانية أخرى جعلته يشعر بأنه غير مرحب به لذا فإنه سيتجنب التواجد في العاصمة بقدر المستطاع.

وقال ترامب للصحيفة «أعتقد أنه عندما يطلقون المناطيد ليشعروني بأنني غير مرحب بي فلا سبب لدي للذهاب للندن».

وأضاف «كنت أحب لندن كمدينة. لم أزرها منذ مدة طويلة. لكن عندما يجعلونني أشعر بعدم الترحيب فلماذا أزورها؟».

وتجمع بضعة مئات من الأشخاص لمشاهدة إطلاق المنطاد في ساحة البرلمان، وارتدى منظمو الحدث ملابس حمراء من قطعة واحدة وقبعات مكتوب عليها «جليس ترامب الرضيع».

وقال أحد المنظمين ويدعى دانييل جونز (26 عاما) إنهم يحاولون إضحاك الناس مع التعبير عن وجهة نظر جدية.

وأضاف «يتعلق الأمر أيضا بدعم الأميركيين الذين يقاومون سياساته». وارتدى رجل زي غوريلا وقناعا بلاستيكيا لترامب ووقف داخل قفص معدني كبير.

وعبر رئيس بلدية لندن صادق خان عن تأييده لإطلاق المنطاد ورفض تلميحات إلى أنه تقليل لاحترام الرئيس الأميركي.

وقال خان لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «فكرة تقييد حرية التعبير والحق في التجمع والاحتجاج لأن شخصا ما قد يشعر بالإهانة خطأ فادح».وأضاف «لدينا أيضا في بلدنا تاريخ غني بحس الفكاهة».