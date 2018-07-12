«الناتو»: أنشطة إيران تزعزع استقرار المنطقة

المصدر: بروكسل - وكالات

أعرب أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أمس، عن قلقهم إزاء الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي، أن أعضاء الحلف عبروا عن قلقهم من «الاختبارات الصاروخية المكثفة» التي تجريها إيران، ومن مداها ودقتها، وأضاف «سنطلق عملية تدريب جديدة للقوات العراقية». وفي وقت سابق، بدأ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، جولته الأوروبية بتصريحات «هجومية» لحلفائه بحلف «الناتو»، إذ قال إن ألمانيا «رهينة» لسيطرة روسيا بشكل كامل، ثم تراجع لاحقاً، ووصف علاقته بالمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بـ«الجيدة جداً جداً».