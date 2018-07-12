الدوحة تقترض مليارات الدولارات لإبرام صفقات تسليح

المصدر: عواصم - وكالات

قال مصدران مطّلعان إن الحكومة القطرية تسعى لجمع قرض بأكثر من أربعة مليارات دولار من البنوك، لشراء طائرات مقاتلة أوروبية من طراز «تايفون».

ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أمس، عن مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات سرية، أن حكومة الدوحة تعمل مع مستشارين ماليين بشأن الصفقة التي ستدعمها وكالات ائتمان التصدير.

وأشارت المصادر إلى أن قطر دعت المقرضين للمشاركة في القرض، وأنه يمكن الانتهاء من الصفقة في غضون شهر، على حد قولهم.

وقال مصدران آخران إن الدوحة تجري أيضاً محادثات مع البنوك ووكالات التصدير الائتماني من إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة، لجمع مليارات الدولارات في شكل قروض لصفقات دفاعية أخرى.

وقال مسؤول حكومي قطري إن «طريقة وآلية الدفع لم تتحدد بعد».

وأشارت الوكالة إلى أن قطر تعزز الإنفاق على الدفاع في ظل استمرار مقاطعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر منذ يونيو2017، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وفي ديسمبر طلبت قطر شراء 24 طائرة تايفون في صفقة قيمتها خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليارات دولار)، حيث يخضع العقد لشروط التمويل، ويستحق سداد الدفعة الأولى في موعد لا يتجاوز منتصف هذا العام.

وجاء هذا الطلب بعد أن قالت الدوحة إنها تعتزم شراء 12 طائرة «رافال» من شركة داسو للطيران، إلى جانب 24 طائرة طلبتها بالفعل، ووافقت على شراء ما يصل إلى 36 مقاتلة طراز «إف - 15» من شركة بوينغ.