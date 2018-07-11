نتنياهو لبوتين: إسرائيل لا تريد تهديد نظام الأسد في سورية

المصدر: موسكو -وكالات

قال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن إسرائيل لا تنوي تهديد حكم الرئيس السوري بشار الأسد، وطلب نتنياهو من بوتين العمل على إبعاد القوات الإيرانية من سورية، فيما أبلغ نتنياهو، اليوم، بوتين أن "إسرائيل سوف تحبط أي محاولة لانتهاك سيادتها سواء في الجو أو على الأرض" مما يحدد مسار اجتماع آخر بين الزعيمين في موسكو.

وجاء تحذير نتنياهو بعد وقت قصير من إطلاق صاروخ باتريوت على طائرة مسيرة سورية تسللت لمسافة 10 كيلومترات داخل اسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارة إنذار صاروخي في عدة تجمعات اسرائيلية في مرتفعات الجولان، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت".

كان نتنياهو قد وصل إلى موسكو بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأبلغ نتنياهو بوتين أن إسرائيل لا تزال تركز على ما يجري في سورية وإيران.

من جانبه، أشاد الزعيم الروسي بالتنسيق العسكري الجيد بين بلاده وإسرائيل، وقال: "العلاقات العسكرية بين روسيا وإسرائيل تتطور بشكل إيجابي".

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي على كرة قدم وقعها عليها جميع القادة الذين زاروا روسيا منذ بداية كأس العالم.