الإمارات تؤكد حرصها على إرساء علاقة استراتيجية شاملة مع الصين

المصدر: بكين - وام

تشارك دولة الإمارات في الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة الصينية بكين، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعدد من قادة ورؤساء الوفود العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

«الجابر يعبّر عن استنكار الإمارات لاستمرار الاحتلال الإيراني لجزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)».

ويترأس وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع وزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، حيث ألقى كلمة خلال الاجتماع، أكد فيها أن جمهورية الصين الشعبية تعتبر شريكاً استراتيجياً مهماً للدول العربية، موضحاً أن العلاقات العربية الصينية شهدت تطوراً ملحوظاً، وبلغت آفاقاً واسعة من التعاون المشترك بين الجانبين في جميع المجالات.

وعبّر الجابر عن حرص القيادة في دولة الإمارات على تطوير العلاقات النوعية التي تربطها مع جمهورية الصين الشعبية، واستمرار التواصل المستمر والبناء معها، والعمل على إرساء علاقة استراتيجية شاملة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.

وأشار إلى أن المشاركة العربية الكبيرة في هذا الاجتماع تؤكد أهمية العلاقات التاريخية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تمثل انعكاساً لتطلعات حكومات وشعوب هذه الدول، للاستفادة من الفرص والموارد وتعزيز جهود التنمية والتطوير وتبادل الخبرات مع جمهورية الصين الشعبية.

وأضاف الجابر أن هذا الاجتماع يؤكد أهمية تعزيز التواصل بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، انطلاقاً من الأهمية الجغرافية والسياسية للدول العربية، والدور العالمي للصين ومكانتها في الساحة الدولية، وإيماناً بضرورة تنسيق المواقف وتوسيع أطر التعاون والتشاور بين الجانبين.

وقال «نلتقي اليوم في ظل ظروف وتحديات صعبة تعيشها المنطقة والعالم، ولعل أبرزها انتشار آفة التطرف والإرهاب، وفي هذا الإطار، فإن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودعمها للميليشيات الإرهابية في البلدان العربية الشقيقة يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».

وأعرب عن استنكار دولة الإمارات لاستمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، مجدداً الدعوة لإيران للتجاوب مع جميع المساعي الرامية إلى إيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات الثنائية، أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

وبشأن اليمن، أوضح الجابر أن دخول قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، جاء بناء على طلب رسمي من الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن «2216» بهدف تحقيق الاستقرار وإعادة الشرعية إلى اليمن الشقيق.

وقال: «في هذا الإطار فإن عملية تحرير الحديدة جاءت للدفع بآفاق الحل السياسي في اليمن وتسهيل دخول المساعدات إليه، ودحر الميليشيات الحوثية عبر تجفيف منابع الأسلحة التي تستخدمها لمهاجمة الشعب اليمني وتهديد أمن المملكة العربية السعودية».

وبخصوص القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط، ذكّر الجابر بموقف دولة الإمارات الثابت الذي يدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجدداً دعوة دولة الإمارات لجميع الأطراف للمضي قدماً لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي الشأن السوري، أوضح أن دولة الإمارات تؤكد أن الحل السياسي وحده الكفيل بإنهاء الأزمة في سورية، مؤكداً دعم دولة الإمارات جميع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإحلال السلام في سورية.

وجدد الجابر دعوة دولة الإمارات لمواصلة العمل مع جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السورية لدعم الجهود الإنسانية والسياسية، للتعجيل بإنهاء هذه الأزمة.