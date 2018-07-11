محمد بن زايد: سعدت بنجاح عملية إنقاذ الأطفال المحتجزين داخل كهف في تايلاند

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، عن سعادته بنجاح عملية إنقاذ فتية الكهف ومدربهم في تايلاند. وقال سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سعدت بنجاح عملية إنقاذ الأطفال الـ12 ومدربهم المحتجزين داخل كهف في تايلاند، قصة إنسانية تعاطف العالم معها، كل التحية للجهود الحثيثة التي بذلت، وتهانينا القلبية لهم ولأسرهم وفريق الإنقاذ الشجاع، ولملك تايلاند وحكومتها وشعبها».

وكانت وحدة تابعة للقوات الخاصة بالبحرية التايلاندية أعلنت، أمس، إخراج جميع الفتية، البالغ عددهم 12، ومدربهم لكرة القدم، من الكهف الغارق الذي ظلوا محاصرين فيه لأكثر من أسبوعين.

وكتبت الوحدة على صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»: «خرج الـ12 عضواً في فريق وايلد بورز ومدربهم من الكهف، وهم بخير».

وخلّفت عملية الإنقاذ موجة ارتياح عالمية بعد نجاحها، وحظيت باهتمام عالمي واسع.

وأثنى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة بموقع «تويتر»، على نجاح العملية، ووصف ما حصل باللحظة الجميلة، وقال إنه يقدم التهاني لبحرية تايلاند بعدما قامت به في الأيام الماضية.

وأبدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، سعادتها بإنقاذ الأطفال، وقالت في تغريدة إن العالم كان يتابع ما يجري، وهو ينوه بكل من شاركوا في العملية.